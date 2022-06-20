Сыграет с 9-й ракеткой мира. Леся Цуренко вышла в 1/16 финала турнира в Истборне

В понедельник, 20 июня, украинская теннисистка Леся Цуренко сыграла первый матч основной сетки турнира серии WTA 500 в Истборне – ее соперницей стала 20-летняя колумбийка Камила Осорио, которая в мировом рейтинге занимает 61-е место.

Матч хоть и ограничился двумя сетами, но оказался очень упорным. В первом сете Цуренко вела 5:3, позволила Осорио сравнять счёт, но затем взяла подачу соперницы и закрепила успех на своей подаче.

Во втором сете теннисистки всего по два раза взяли свои подачи, постоянно давая шанс друг другу. В конце концов, пришлось играть тай-брейк, и здесь опыт был на стороне Леси, которая выиграла 7:2.

В 1/16 финала Цуренко, которая перед этим прошла два раунда квалификации, сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, занимающей в рейтинге девятое место.

WTA. Истборн. Женщины. Трава. 1/16 финала

Камила Осорио (Колумбия, 61) – Леся Цуренко (Украина, 114) 0:2 (5:7, 6:7)