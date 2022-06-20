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Минобороны: Армия рф оказывает максимальное сопротивление, чтобы помешать ВСУ дойти до границы в Харьковской области

Общие новости
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Говорить о перспективах боев в Харьковской области пока что нельзя

Минобороны: Армия рф оказывает максимальное сопротивление, чтобы помешать ВСУ дойти до границы в Харьковской области

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российские военные оказывают максимальное сопротивление Вооруженным силам Украины в Харьковской области. Украинской армии осталось незначительное расстояние до границы с Россией.

Об этом в эфире национального марафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Суспільне.

"Осталось немного украинским Вооруженным силам, чтобы выйти на государственную границу в Харьковской области. Как Харьков, так и Харьковская область были победоносно освобождены от врага, и это расстояние, которое остается до границы... Враг на сегодняшний день предпринимает максимальные усилия, чтобы Вооруженные силы Украины не дошли до границы. За это идут бои", - сказала она.

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При этом Маляр сказала, что говорить о перспективах боев в Харьковской области нельзя, поскольку ситуация на фронте меняется каждые полчаса.

"Говорить о перспективах, о прогнозах - это дело неблагодарное, потому что точный прогноз в войне давать нельзя, потому что динамичная ситуация, меняется каждые полчаса. Единственное, что можно говорить - продолжается активная фаза войны в Украине, в Украине нет сегодня безопасной области, куда бы не попадали российские ракеты. Под угрозой ракетных обстрелов - практически вся территория", - сказала она.

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В статье: война с Россией Анна Маляр
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Комментарии (1)
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Daddygo (Харьков)
20.06.2022 в 16:36
Шо она несет ?
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