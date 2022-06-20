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Удар по нефтевышкам в Черном море - в госдуме рф снова началась истерика

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Опять грозят нанести удары по "центрам принятия решений" в Киеве

Удар по нефтевышкам в Черном море - в госдуме рф снова началась истерика

фото из свободных источников

Новина українською

Удары ВСУ по нефтегазовым вышкам "Черноморнефтегаза" в шельфе Черного моря, так называемым "вышкам Бойко" вызвал настоящую истерику на россии.

Так, в госдуме рф снвоа запричитали и заявили, что удар по "вышкам Бойко" "развязал РФ руки".

Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

"Атака на вышки "Черноморнефтегаза" развязала РФ руки, в ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятий решений", - отметил он.

Напомним, что ранее, до 2014 года вышки, добывавшие нефть и газ в шельфах Черного и Азовского морей принадлежали "Черноморнефтегазу", однаео после аннексии Крыма в 2015 россия аннексировала и вышки.

При этом, россияне не только добывали ископаемые, но и как сообщает разведка, использовала вышки в разведывательных и прочих военных целях.

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В статье: война с Россией
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Источник:
РИА Новости

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