Удары ВСУ по нефтегазовым вышкам "Черноморнефтегаза" в шельфе Черного моря, так называемым "вышкам Бойко" вызвал настоящую истерику на россии.

Так, в госдуме рф снвоа запричитали и заявили, что удар по "вышкам Бойко" "развязал РФ руки".

Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

"Атака на вышки "Черноморнефтегаза" развязала РФ руки, в ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятий решений", - отметил он.

Напомним, что ранее, до 2014 года вышки, добывавшие нефть и газ в шельфах Черного и Азовского морей принадлежали "Черноморнефтегазу", однаео после аннексии Крыма в 2015 россия аннексировала и вышки.

При этом, россияне не только добывали ископаемые, но и как сообщает разведка, использовала вышки в разведывательных и прочих военных целях.