В Донецке уничтожен ещё один склад БК россиян

Украинские защитники "накрыли" во временно оккупированном Донецке ещё один военный склад с боеприпасами российской армии.

В соцсетях пользователи, находящиеся недалеко от места событий, выкладывают фото с дымом, поднимающимся от земли в микрорайоне Азотный, а также видео, где слышны взрывы. Известно, что боекомплект детонировал как минимум несколько часов.