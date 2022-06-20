  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Донецке уничтожен ещё один склад БК россиян
В тренде

В Донецке уничтожен ещё один склад БК россиян

Общие новости
(1 голосов)

Какая жалость

В Донецке уничтожен ещё один склад БК россиян

Фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Украинские защитники "накрыли" во временно оккупированном Донецке ещё один военный склад с боеприпасами российской армии.

В соцсетях пользователи, находящиеся недалеко от места событий, выкладывают фото с дымом, поднимающимся от земли в микрорайоне Азотный, а также видео, где слышны взрывы. Известно, что боекомплект детонировал как минимум несколько часов.

Напомним, что это далеко не первое точное попадание снаряда в российские склады в Донецке и близлежающих населённых пунктов. 18 июня инсайдеры сообщали, что за 72 часа на территории ОРДЛО были уничтожены семь объектов, на которых размещались значительные запасы российских боеприпасов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде