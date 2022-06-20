В Донецке уничтожен ещё один склад БК россиян
Какая жалость
Фото з відкритих джерел
Украинские защитники "накрыли" во временно оккупированном Донецке ещё один военный склад с боеприпасами российской армии.
В соцсетях пользователи, находящиеся недалеко от места событий, выкладывают фото с дымом, поднимающимся от земли в микрорайоне Азотный, а также видео, где слышны взрывы. Известно, что боекомплект детонировал как минимум несколько часов.
Напомним, что это далеко не первое точное попадание снаряда в российские склады в Донецке и близлежающих населённых пунктов. 18 июня инсайдеры сообщали, что за 72 часа на территории ОРДЛО
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