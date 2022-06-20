Минеральная вода Боржоми может исчезнуть из-за санкций: 51% принадлежал российскому олигарху
Сейчас завод остановил свою работу
фото из свободных источников
Самая популярная грузинская минеральная вода "Боржоми" может исчезнуть из магазинов: на владельца ее производства, российского олигарха Михаила Фридмана наложили санкции, компания не работает уже полтора месяца.
Об этом пишет Настоящее время.
Компания "Альфа-групп" Фридмана с 2013 года была крупнейшим акционером "Боржоми" – ей принадлежало 57,72% акций. После введения санкций руководство сообщило, что сократит зарплату сотрудников "Боржоми" на время простоя на 50%. Полсотни рабочих отказались от новых условий контракта и были уволены, десятки начали забастовку и отказываются возвращаться на рабочие места.
Власти Грузии пытаются спасти "Боржоми": недавно "Альфа-групп" бесплатно передал государству 7,73% акций. Теперь контрольным пакетом в 50,01% акций совместно владеют грузинское государство и семья покойного российско-грузинского олигарха Бадри Патаркацишвили. Но забастовщики все равно отказываются выходить на работу, требуя выплатить им задолженность по зарплате и перевести всех сотрудников на долгосрочные контракты.
Уже сейчас в самой Грузии "Боржоми" можно найти только в гипермаркетах, у которых есть большие запасы товара. С полок остальных магазинов эта минеральная вода исчезла.
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