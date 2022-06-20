  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер Грузии: Украине и Молдове дают кандидатство в члены ЕС только из-за войны. Не завидую им
В тренде

Премьер Грузии: Украине и Молдове дают кандидатство в члены ЕС только из-за войны. Не завидую им

Общие новости
(3 голосов)

Грузии кандидатство пока что не дали

Премьер Грузии: Украине и Молдове дают кандидатство в члены ЕС только из-за войны. Не завидую им

фото из свободных источников

Новина українською

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ЕС предлагает кандидатский статус для Украины и Молдовы как поддержку в сложной ситуации, в которой они оказались, и что он "не завидует" им. Об этом пишет "Новости-Грузия".

"Европейские коллеги говорили мне, и я говорил открыто, что Украине этот статус дают потому, что она находится в состоянии войны. Вы видели несколько дней назад, что национальные лидеры подтверждают тот факт, что решение приняли потому, что Украина - в состоянии войны, и в личных разговорах со мной говорили, что Молдова тоже в сложном положении. Поэтому я действительно не завидую ни Украине, ни Молдове", - сказал он.

Читайте такжепутин заявил, что россия не против вступления Украины в ЕС

Премьер Грузии поздравил Украину и Молдову и пожелал им "мира и объединения страны".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Drovko (Lviv)
20.06.2022 в 20:29
Вперше чую, що у Молдові війна...
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.06.2022 в 18:52
Такі заяви будуть лунати, поки грузини не винесуть цю владу, яка і стала перепоною на шляху до ЄС. Але грузини це зрозуміють пізніше, коли раша полізе далі до них, питання часу
Ответить
+1
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
20.06.2022 в 18:43
От тільки Грузія дуже швидко забула, що москалі відтяпали у неї Абхазію і Південну Осетію. Грузини в Україні завжди вважався мужнім і гордим народом. Ламаємо стереотипи.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде