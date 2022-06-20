Зеленский - о продовольственном кризисе: Война рф против Украины коснулась миллионов африканских семей
Президент выступил перед представителями стран - участниц Африканского Союза
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что дефицит продовольствия в мире связан с войной России против Украины.
Об этом он заявил во время обращения в страны - участницы Африканского Союза.
"Эта война может казаться некоторым очень далекой от вас и ваших стран. Но растущие катастрофически цены на продовольствие уже занесли ее домой в миллионы африканских семей. Так же, как и во многие семьи в странах Азии, Европы, Латинской Америки.
На всех континентах болезненно ощущается несправедливый и спровоцированный русской войной уровень продовольственных цен. Но именно для ваших стран это, к сожалению, может стать особенной проблемой. Должны учесть разные факторы: рост численности населения на африканском континенте, продолжающееся экономическое восстановление после пандемии, нехватку внутренних финансовых запасов у многих государств, чтобы покупать продовольствие по значительно более высоким ценам", - подчеркнул глава государства.
По словам Зеленского, еще 23 февраля проблемы со снабжением продовольствием не существовало.
"Кризис начался именно 24 февраля, когда российский флот заблокировал украинские порты на Черном и Азовском морях. Морской путь является основным для аграрного сектора нашего государства. ... По экспортным подсчетам, от экспорта нашего продовольствия зависят жизни около 400 млн человек в разных странах мира. Если бы не российская война против Украины – не было бы ни одного дефицита на продовольственном рынке. Наши фермеры и аграрные компании смогли обеспечить в этом году рекордный урожай. Люди в Африке и Азии, где бы то ни было в мире не страдали бы от катастрофического роста цен на продукты", - добавил президент.
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