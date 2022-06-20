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Безуглая: Зеленский тайно посетил Лисичанск - ФОТО

Общие новости
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Депутат от Слуги народа сделала фото президента

Безуглая: Зеленский тайно посетил Лисичанск - ФОТО

facebook.com/m.bezuhla

Новина українською

Нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что недавно президент Владимир Зеленский скрыто посетил Лисичанск Луганской области.

Об этом Безуглая написала в Facebook.

"Владимир Зеленский в Лисичанске. Недавно. Собственное фото.

Он приехал тогда под обстрелами, скрытно, поддержать и увидеть своими глазами, разобраться. Был с нами", - написала нардеп.

Безугла опубликовала фото Зеленского среди военных, которое, по ее словам, сделано в Лисичанске.

Как известно, Лисичанск расположен рядом с Северодонецком, большая часть которого контролируется врагом. Сам Лисичанск постоянно находится под обстрелами.

Ранее Безуглая заявляла, что работает в зоне боевых действий уже несколько месяцев по собственной инициативе. При этом, как заявляли некоторые СМИ, она якобы пыталась давать указания военным и вмешиваться в военные операции на Донбассе.

Также депутат известна скандальным законопроектом, который разрешал бы командирам ВСУ расстреливать солдат в случае неповиновения. Впрочем, после резонанса в обществе, законопроект был отозван.

Безуглая: Зеленский тайно посетил Лисичанск - ФОТО - изображение 1
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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
20.06.2022 в 18:14
Охоронець під боком щоб свої не бахнули?)
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