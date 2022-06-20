Безуглая: Зеленский тайно посетил Лисичанск - ФОТО
Депутат от Слуги народа сделала фото президента
facebook.com/m.bezuhla
Нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что недавно президент Владимир Зеленский скрыто посетил Лисичанск Луганской области.
Об этом Безуглая написала в Facebook.
"Владимир Зеленский в Лисичанске. Недавно. Собственное фото.
Он приехал тогда под обстрелами, скрытно, поддержать и увидеть своими глазами, разобраться. Был с нами", - написала нардеп.
Безугла опубликовала фото Зеленского среди военных, которое, по ее словам, сделано в Лисичанске.
Как известно, Лисичанск расположен рядом с Северодонецком, большая часть которого контролируется врагом. Сам Лисичанск постоянно находится под обстрелами.
Ранее Безуглая заявляла, что работает в зоне боевых действий уже несколько месяцев по собственной инициативе. При этом, как заявляли некоторые СМИ, она якобы пыталась давать указания военным и
Также депутат известна скандальным законопроектом, который разрешал бы командирам ВСУ расстреливать солдат в случае неповиновения. Впрочем, после резонанса в обществе, законопроект был отозван.
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