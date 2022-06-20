Воины белорусского полка Калиновского награждены украинскими военными знаками отличиями
Один из воинов - посмертно
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Воины полка имени Кастуся Калиновского, отличившиеся в боях с российскими оккупантами, награждены отличиями ГУР МО Украины.
Воины получили награды "За боевые заслуги", а также "Украина понад усе". При этом, один из белорусских побратимов Дмитрий Афанасьевич "Террор" награжден медалью "За боевые заслуги" посмертно.
Напомним, что полк имени Кастуся Калиновского был сформирован в марте 2022 года на территории Украины из граждан Беларуси как батальон, и в конце мая реорганизован в полк.
Полк назван в честь национального героя Беларуси Кастуся Калиновского – одного из лидеров восстания белорусов, поляков, литовцев и украинцев против российской империи в 1863 году.
Воины полка участвовали в боях за Бучу, Ирпень, Ворзель, а также освобождали от российских захватчиков другие населенные пункты Украины.
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