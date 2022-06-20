Воины белорусского полка Калиновского награждены украинскими военными знаками отличиями

Воины полка имени Кастуся Калиновского, отличившиеся в боях с российскими оккупантами, награждены отличиями ГУР МО Украины.

Воины получили награды "За боевые заслуги", а также "Украина понад усе". При этом, один из белорусских побратимов Дмитрий Афанасьевич "Террор" награжден медалью "За боевые заслуги" посмертно.

Напомним, что полк имени Кастуся Калиновского был сформирован в марте 2022 года на территории Украины из граждан Беларуси как батальон, и в конце мая реорганизован в полк.

Полк назван в честь национального героя Беларуси Кастуся Калиновского – одного из лидеров восстания белорусов, поляков, литовцев и украинцев против российской империи в 1863 году.

Воины полка участвовали в боях за Бучу, Ирпень, Ворзель, а также освобождали от российских захватчиков другие населенные пункты Украины.