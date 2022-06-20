Президент рф владимир путин, более известный как ху@ло, и самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко в очередной раз встретятся на Форуме регионов Союзного государства, который пройдет на следующей неделе.

Об этом сообщил премьер россии михаил мишустин в ходе встречи в понедельник в Минске с белорусским коллегой, сообщает РИА Новости.

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"Убежден, что предстоящий Форум регионов с участием президентов россии и беларуси даст еще более глубокий новый импульс межрегиональному сотрудничеству", - сказал мишустин.

IX Форум регионов беларуси и россии состоится в Гродно (беларусь) 30 июня – 1 июля.

Напомним, что перед этим путин и лукашенко встречались 23 мая в Сочи.