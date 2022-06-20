Орбан поддерживает статус кандидата ЕС для Украины
А также для Молдовы, Грузии и Боснии и Герцеговины
Фото: Газета.УА/автор невідомий
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддерживает предоставление статуса кандидата на членство в ЕС не только для Украины и Молдовы, как рекомендует Европейская комиссия, но и для Грузии и Боснии и Герцеговины.
Об этом в понедельник заявил спикер правительства Венгрии Берталан Хаваши, сообщает венгерское издание Hirado.
Орбан в понедельник принял участие в видеоконференции перед встречей Европейского совета 23-24 июня вместе с руководителями Бельгии, Болгарии, Эстонии, Люксембурга и Мальты, а также главы Европейского совета Шарля Мишеля.
На встрече венгерский премьер согласился с рекомендацией Еврокомиссии предоставить Украине и Молдове статус кандидата в ЕС, но отметил, что Будапешт "и несколько других членов ЕС" считают, что его также должны получить Грузия и БиГ.
Напомним, 17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии,
В то же время,
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