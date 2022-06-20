Генштаб: ВСУ отбили штурм врага на Славянском и Северодонецком направлениях. Бои за Северодонецк продолжаются
Сводка по фронтам по состоянию на вечер 20 июня
Генеральний штаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 20 июня.
Идут сто семнадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
Российский агрессор продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений.
На Харьковском направлении враг с целью выявления слабых мест в обороне наших войск безуспешно пытался вести разведку боем неподалеку от Ртищевки. Кроме того, зафиксированы обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Украинка, Коробочкино, Михайловка и Петровка.
На Славянском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занимаемых позиций. Совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дибровно, Грушуваха, Большая Камышеваха, Краснополье и Долина. В районе населенного пункта Богородичное наши защитники успешно отразили вражеский штурм.
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На Краматорском направлении враг активных действий не вел.
На Северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по подразделениям наших войск. Нанес авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Устиновка и Лисичанск.
Артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры зафиксированы недалеко от Лисичанска, Горного и Устиновки. Продолжаются боевые действия за контроль над городом Северодонецк. Кроме того, украинские воины свели на нет попытки штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Мирная Долина и Белая Гора.
На Бахмутском направлении, под прикрытием артиллерийских обстрелов, в районе населенного пункта Николаевка пыталась действовать диверсионно-разведывательная группа противника. В результате огневого поражения, полученного от наших воинов, она отступила. В дальнейшем враг совершил попытку штурма, успеха не имел. Кроме того, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестово, Яковлевка, Покровское. Нанесли авиаудары неподалеку от Малорязанцева и Белогоровки.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры вблизи Каменки, Гуляйполя, Авдеевки, Угледара, Малиновки и Железнодорожного. Нанес авиаудары по населенным пунктам Малые Щербаки, Марьинка, Угледар, Константиновка и Новомихайловка.
На Южнобужском направлении, в целях сковывания действий наших подразделений, враг обстреливал из артиллерии и минометов районы Красного Яра, Калиновки, Тополиного и Зеленого Роща.
В связи с большими потерями личный состав отдельных подразделений оккупационных войск имеет очень низкий уровень морально-психологического состояния и ищет возможность избежать дальнейшего участия в боевых действиях. Так, по имеющейся информации, это распространено среди личного состава 1 армейского корпуса российских оккупационных войск. В подразделениях, выведенных на восстановление боеспособности из районов Херсона, Николаева и Попасной.
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