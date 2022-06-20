В бою с оккупантами погиб украинский сапер-новатор Александр Крым Пономаренко

Украинский сапер Александр Пономаренко с позывным Крым погиб, защищая страну от рашистских оккупантов.

Об этом сообщил украинский воин и литератор Валерий Маркус.

"Очень трудно писать прощальные слова относительно Человека, который был нам настолько родным. Александра, нашего друга больше нет. Наш брат больше нет. Он погиб смертью, которой большинство из нас даже не заслужили – он погиб в бою, как воин. Собственно, он и жил как воин" - написал Маркус.

Александр Пономаренко был сапером, при этом часто изобретал, и не только изобретал, но и опробовал на практике новые средства поражения врага.