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Оккупанты за 3 часа выпустили по Одесщине 14 ракет

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К сожалению, есть раненые

Оккупанты за 3 часа выпустили по Одесщине 14 ракет

Одеса. Офіційно

Новина українською

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать юг Украины. В частности, враг бил по Очакову, устью Дуная, Одессе и области.

В понедельник, 20 июня, в течение 3 часов враг нанес по югу страны массированный ракетный удар 14 ракет.

"В бессильной злобе на успехи наших войск, рашисты били по Очакову, по устью Дуная, по Белгород-Днестровскому району Одесщины и по самой Одессе", — говорится в сообщении ОК "Пивдень".

Отмечается, что в области и в пригороде Очакова повреждены сельскохозяйственные площади, в Одессе в результате попадания ракеты выгорел логистический продовольственный склад. Пожар на площади более 300 кв.м оперативно ликвидирован спасателями.

Как сообщает глава Одесской ОВА Максим Марченко, в результате обстрелов есть раненые.

Напомним, что утром 20 июня в сети сообщили, что в Одессе были слышны взрывы.

В Одесской ОВА позже сообщили, что над городом и районом области силы противовоздушной обороны сбили ракеты российских оккупантов. В оперативном командовании "Пивдень" сообщили, что противник из захваченного Крыма выпустил по Одесской области крылатые ракеты типа "Оникс".

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В статье: война с Россией
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