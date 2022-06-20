Шольц: Путин боится распространения "искры демократии" на россию
Бундесканцлер становится все более резким в своей риторике
Президент России Владимир Путин боится, что на его страну может распространиться "искра демократии" с Запада.
Об этом в Twitter написал канцлер Германии Олаф Шольц.
"Путин, видимо, боится, что в Россию может прилететь искра демократии. Вот почему он уже много лет проводит политику, направленную на роспуск НАТО и ЕС. Он хочет вернуть свою политику в зону влияния. Но не сможет этого сделать", - отметил он.
Напомним, что ранее Шольц после недавнего посещения Киева заявил, что
Putin hat offenbar Angst davor, dass der Funke der Demokratie auf Russland überspringen könnte. Deshalb betreibt er seit Jahren eine Politik, die eine Auflösung von Nato und EU zum Ziel hat. Er will zurück zu einer Politik der Einflusszonen. Aber das wird ihm nicht gelingen.— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 20, 2022
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