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Шольц: Путин боится распространения "искры демократии" на россию

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Бундесканцлер становится все более резким в своей риторике

Шольц: Путин боится распространения "искры демократии" на россию

Новина українською

Президент России Владимир Путин боится, что на его страну может распространиться "искра демократии" с Запада.

Об этом в Twitter написал канцлер Германии Олаф Шольц.

"Путин, видимо, боится, что в Россию может прилететь искра демократии. Вот почему он уже много лет проводит политику, направленную на роспуск НАТО и ЕС. Он хочет вернуть свою политику в зону влияния. Но не сможет этого сделать", - отметил он.

Напомним, что ранее Шольц после недавнего посещения Киева заявил, что Германия все-таки передаст тяжелое вооружение для Украины, при этом оно придет вовремя.

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В статье: война с Россией
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