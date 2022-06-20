Шольц: Путин боится распространения "искры демократии" на россию

Президент России Владимир Путин боится, что на его страну может распространиться "искра демократии" с Запада.

Об этом в Twitter написал канцлер Германии Олаф Шольц.

"Путин, видимо, боится, что в Россию может прилететь искра демократии. Вот почему он уже много лет проводит политику, направленную на роспуск НАТО и ЕС. Он хочет вернуть свою политику в зону влияния. Но не сможет этого сделать", - отметил он.

Напомним, что ранее Шольц после недавнего посещения Киева заявил, что Германия все-таки передаст тяжелое вооружение для Украины , при этом оно придет вовремя.