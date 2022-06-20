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Зеленский: россия готовится к наступлению на Харьков и хочет уничтожить Славянск

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Оккупанты не прекращают попыток дестабилизировать ситуацию под Харьковом

Зеленский: россия готовится к наступлению на Харьков и хочет уничтожить Славянск

president.gov.ua

Новина українською

Российское командование не прекращает попытки захвата Востока Украины. Оккупанты планируют снова наступать на Харьков и уничтожить Славянск.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на открытии Форума глобальной политики Института международных политических исследований.

"Сейчас армия России пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков. Мы его деоккупировали, этот регион. А они хотят снова, и мы это видим. Хотят захватить и полностью разрушить Славянск", - заявил президент.

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По его словам, сейчас военные делают все возможное для защиты мирного населения страны. Но Украине необходимо современное оружие для того, чтобы полностью остановить оккупантов.

"Вот почему я трачу столько эмоций, столько времени и усилий, чтобы убедить всех наших партнеров передать нам мощное оружие. Это вопрос жизней", - подчеркнул Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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