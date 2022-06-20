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Гайдай: Бои в Северодонецке ведутся уже в промзоне

Общие новости
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(2 голосов)

Украинские войска контролируют только территорию завода Азот

Гайдай: Бои в Северодонецке ведутся уже в промзоне

t.me/serhiy_hayday

Новина українською

В Северодонецке Луганской области бои с российскими захватчиками уже проходят в промзоне города, украинские защитники контролируют только территорию завода "Азот".

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Крайне тяжелая ситуация по всей линии Луганского фронта. Констатируем, что орки начинают широкомасштабное наступление в нашей области, они накопили достаточное количество резервов и сегодня (20 июня – ред.) в огне все свободные населенные пункты области.

В Северодонецке бои продолжаются уже в промзоне, украинские войска контролируют только территорию завода Азот", - написал Гайдай.

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По словам Гайдая, оккупанты наступают вдоль трассы "Лисичанск-Бахмут", близкие к ней населенные пункты под постоянными обстрелами.

Весь день страдает от массированных российских обстрелов Лисичанск. Сейчас количество жертв установить невозможно.

В то же время, глава ОВА сообщил, что украинские защитники не находятся в окружении и наносят существенные потери врагу: "Больницы и морги на оккупированных территориях переполнены рашистами".

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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Комментарии (9)
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aleks68
20.06.2022 в 21:51
тупая зелёная .....всё повторяется.мариуполь-2 ?снимай видосики дальше
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+1
-5
аmg333 (Kyiv )
20.06.2022 в 22:32
на фронт иди ссыкло
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
20.06.2022 в 21:10
Так и знал что все этим закончится, всегда один и тот же сценарий, сперва героически держим город, а потом с каждым днем ситуация ухудшается, в течении нескольких дней мы и Азот потеряем, потом они пойдут удвоенной энергией захватывать Лисичанск, в июле мы точно без Луганской области останемся. А потом они пойдут на Славянск. Краматорск. и там ждет нас такая же печальная судьба. Неужели мы настолько слабее них, что не можем ни одного города удержать в Донбассе?
Ответить
0
-5
oda1979 (Запорожье)
20.06.2022 в 21:28
Слабее.
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+1
-1
Sisiha (Львов)
20.06.2022 в 21:45
Не ной, это мы их в ловушку заманиваем. Ты что, Арестовича не читал?
Ответить
0
-1
aleks68
20.06.2022 в 21:52
этого ....давно пора на сук
+1
-3
Sisiha (Львов)
20.06.2022 в 22:23
Это что, поощрение такое?
0
0
Sisiha (Львов)
20.06.2022 в 22:24
Одной ему вполне хватит
0
0
neutral fan (White Church)
20.06.2022 в 21:51
Щось ватою засмерділо - позалазьте звідки вилізли!
Ответить
+4
-1

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