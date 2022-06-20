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На Полтавщине на железнодорожном переезде сгорел военный автомобиль с боеприпасами

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Один военный получил ожоги

На Полтавщине на железнодорожном переезде сгорел военный автомобиль с боеприпасами

Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА

Новина українською

В Полтавской области на железнодорожном переезде загорелся военный автомобиль с боеприпасами.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"На железнодорожном переезде в селе Руденковка Полтавского района вспыхнул военный автомобиль. Он перевозил боекомплект. Идет детонация. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

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"Возгорание уже погасили. К сожалению, один военный получил ожоги рук и лица. Его доставили в больницу. Пиротехники начали обследовать территорию", - написал глава ОВА чуть позже.

На Полтавщине на железнодорожном переезде сгорел военный автомобиль с боеприпасами - изображение 1
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В статье: война с Россией
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