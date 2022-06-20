На Полтавщине на железнодорожном переезде сгорел военный автомобиль с боеприпасами
Один военный получил ожоги
Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА
В Полтавской области на железнодорожном переезде загорелся военный автомобиль с боеприпасами.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
"На железнодорожном переезде в селе Руденковка Полтавского района вспыхнул военный автомобиль. Он перевозил боекомплект. Идет детонация. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
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"Возгорание уже погасили. К сожалению, один военный получил ожоги рук и лица. Его доставили в больницу. Пиротехники начали обследовать территорию", - написал глава ОВА чуть позже.
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Источник:Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА
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