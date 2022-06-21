Зеленский встретился с известным голливудским актером
Бен Стиллер прибыл в Украину как посол ООН
Офис президента Украины
Президент Владимир Зеленский встретился с голливудским актером Беном Стиллером, посетившим в Украине несколько городов, находившихся в оккупации российских захватчиков.
"Украинцы чувствуют поддержку всего мира, многих известных людей. И визит Бена Стиллера в очередной раз это подтверждает.
Ваша поездка в Ирпень и Макаров, встречи с нашими людьми о многом говорят. Ценим, что в это непростое для нашей страны время вы рядом", - говорится в заявлении Зеленского
Напомним, что Стиллер посетил Украину как посол доброй воли управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Актер уже успел побывать во Львове и прогуляться по Киеву.
Также американец ездил в Ирпень и Макаров, которые были в оккупации. В городах много жертв и разрушений от рук российских оккупантов.
"Одно дело – видеть эти разрушения по телевизору или в соцсетях. Другое дело – увидеть все это своими глазами. Такое поражает гораздо сильнее", - сказал Стиллер.
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