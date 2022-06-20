Оруджев: Не было возможности это сказать на сцене. Слава Украине!

Украинский стендин киберспортивной команды Natus Vincere Виктор "Somedieyoung" Оруджев после победы на Blast Premier отметил, что не смог высказаться на сцене, поэтому решил написать пост, посвященный Украине, в твиттере.

"Чемпионы Blast. Не смог это сказать на сцене, толпа была громкой. Слава Украине!", - написал Оруджев.

Напомним, что недавно NaVi взяли в аренду украинца Оруджева, и этот турнир был для него первым в новой команде. На протяжении всего турнира он неоднократно отмечал, что играет за украинский народ, страдающий от российской агрессии.