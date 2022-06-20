Оруджев: Не было возможности это сказать на сцене. Слава Украине!
Украинский киберспортсмен открыто выражает свое мнение
Фото: twitter.com/HLTVorg / Автор невідомий
Украинский стендин киберспортивной команды Natus Vincere Виктор "Somedieyoung" Оруджев после
"Чемпионы Blast. Не смог это сказать на сцене, толпа была громкой. Слава Украине!", - написал Оруджев.
Напомним, что недавно NaVi взяли в аренду украинца Оруджева, и этот турнир был для него первым в новой команде. На протяжении всего турнира он неоднократно отмечал, что играет за украинский народ, страдающий от российской агрессии.
Blast champions, didn’t have chance to say it on stage, crowd is to loud, Слава Україні!— ???????? Viktor Orudzhev ???????? (@somedieyoungCS) June 19, 2022
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