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Оруджев: Не было возможности это сказать на сцене. Слава Украине!

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Украинский киберспортсмен открыто выражает свое мнение

Оруджев: Не было возможности это сказать на сцене. Слава Украине!

Фото: twitter.com/HLTVorg / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинский стендин киберспортивной команды Natus Vincere Виктор "Somedieyoung" Оруджев после победы на Blast Premier отметил, что не смог высказаться на сцене, поэтому решил написать пост, посвященный Украине, в твиттере.

"Чемпионы Blast. Не смог это сказать на сцене, толпа была громкой. Слава Украине!", - написал Оруджев.

Напомним, что недавно NaVi взяли в аренду украинца Оруджева, и этот турнир был для него первым в новой команде. На протяжении всего турнира он неоднократно отмечал, что играет за украинский народ, страдающий от российской агрессии.

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В статье: Natus Vincere Виктор Оруджев
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