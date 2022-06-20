Арестович: Херсон уже виден в прицелы и бинокли ВСУ. 15 километров
Но это не значит, что город будет освобожден уже завтра
ОП
Вооруженные силы Украины подошли к оккупированному Херсону на расстояние 15 км, но его освобождение зависит от поставок западной артиллерии.
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"Наши войска, атакуя правобережный плацдарм, единственный, который остался на правом берегу, сделали на протяжении 50 км систему районов обороны, перейдя Ингулец. И удерживают его благополучно", - отметил он.
По его словам, российским войскам в течение двух недель не удается выбить ВСУ с этих позиций.
"А это очень серьезное основание для освобождения Херсона в будущем. Херсон уже виден в прицелы и бинокли, то есть уже проступают дома, все четко, 15 километров. Это не значит, что это будет уже завтра, потому что война так устроена, что 15 км можно идти год. Но тем не менее это близко", - подчеркнул Арестович.
Он добавил, что Херсон можно будет вернуть, когда украинские силы получат дальнобойную артиллерию и HIMARS.
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