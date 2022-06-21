Верещук призвала жителей оккупированной Херсонщины выезжать через Крым

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей оккупированной Херсонщины выехать из области путями, которые разрешают россияне, в частности через оккупированный Крым.

Об этом Верещук рассказала на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ, сообщает Укринформ.

По словам вице-премьера, жители Херсонской области, особенно те, у которых есть дети, не должны отказываться от возможностей для выезда, которые им предоставляют оккупанты, потому что это позволит ускорить деоккупацию области украинской армией.

"Выезжайте, пожалуйста, потому что наша армия будет обязательно деоккупировать эти земли. Наша воля это делать непоколебима. И очень тяжело потом будет открыть гуманитарный коридор, когда там будут дети… Мы будем знать, что там дети, и мы будем бессильны, и этого очень не хочется. Поверьте, деоккупация будет очень быстро. Контрнаступление обязательно будет", - сказала Верещук.

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При этом Верещук призвала воспользоваться для выезда временно оккупированным Крымом, выданными для этого оккупантами "фейковыми" документами и заверила, что украинские власти за это не будут наказывать.