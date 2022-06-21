Призыв Кривбасса, трансфер Нереса, неожиданный вариант для Пятова. Главные новости за 20 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 20 июня

Как известно, окончательное решение все еще не принято, поскольку клубы, которые будут играть в еврокубках, предлагают проводить матчи в Польше. Но в криворожском клубе настаивают, что с моральной точки зрения играть чемпионат Украины за границей неправильно. В Кривбассе не понимают, как в то время, "когда ВСУ героически защищают наши границы, волонтеры всячески им помогают, когда обычные люди работают и поддерживают экономику страны, когда наши футболисты, тренеры, сотрудники и ультрас клуба воюют и погибают за нашу свободу мы можем оставить их и Украину, а сами поехать играть чемпионат в любой другой стране".

Зимой донецкий клуб купил у "Аякса" за 12 миллионов вингера Давида Нереса. Но из-за полномасштабного вторжения он не сыграл ни одного матча за горняков. Теперь Нерес стал игроком "Бенфики", подписав контракт до 2027 года. СМИ оценили трансфер в 15 млн евро, при этом Шахтер этих денег не получит, поскольку они станут компенсацией за трансфер Педриньо.

По информации СМИ, украинский тренер не удовлетворен уровнем голкиперов в "Аль-Айне", который будет стартовать в азиатской Лиге Чемпионов. Эту ситуацию он намерен исправить с помощью Андрея Пятова. У того действует еще год контракта с "Шахтером", но учитывая возраст и заслуги перед клубом, голкипера могут отпустить досрочно.

Авторитетные французские СМИ сообщают, что "Пари Сен-Жермен" окончательно решил прекратить сотрудничество с Маурисио Почеттино. Ожидается, что в четверг будет объявлено о расторжении контракта, аргентинец получит 15 млн евро в качестве компенсации. Тренировать звездную команду пригласят Кристофа Гальте, который провел прошлый сезон во главе "Ниццы". За его "переход" ПСЖ придется заплатить 10 млн. Гальте в сезоне 2020-21 приводил к чемпионству "Лилль".

В конце прошлого сезона Роберт заявил, что не хочет оставаться в "Баварии". По информации СМИ, на прошлой неделе он встретился со спортивным директором мюнхенского клуба Хасаном Салихамиджичем. Тот хотел лично услышать планы поляки. Но Левандовский не изменил мнение, даже несмотря на предстоящий трансфер Мане. На этом фоне готова активизироваться "Барселона" – каталонцы планируют увеличить свое предложение.

Молотобойцы потратили 30 миллионов фунтов на центрбека французского "Ренна" Наефа Агерда. Тот в прошлом сезоне принял участие в 40 матчах, забил четыре гола и отдал три результативных передачи. Агерд также выступает за сборную Марокко. Это первый трансфер "Вест Хэма" этим летом.