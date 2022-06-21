Тайвань выделит финансовую помощь для восстановления Бучи и других украинских городов
Респект!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мэр Бучи Анатолий Федорук провел онлайн-встречу с министром иностранных дел Тайваня Джозефом Ву. На ней тайваньский министр анонсировал финансовую помощь для разрушенного украинского города в размере 500 тысяч долларов.
Об этом вчера, 20 июня, сообщили в пресс-службах платформы "Ukraine+Taiwan Forum" и городского совета Бучи. Джозеф Ву отметил:
"Нам известно о страданиях, убийствах, разрушениях от войны, которые оставили в Буче агрессоры. Тайвань и дальше будет поддерживать украинцев и помогать в восстановлении. Зверства в Буче – это военные преступления, которые важно осудить, а виновных – наказать".
Также было заявлено, что финансовую и материальную помощь Тайвань направит еще и на восстановление Харькова, Чернигова, Одессы, Сум, Запорожья.
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