Тайвань выделит финансовую помощь для восстановления Бучи и других украинских городов

Мэр Бучи Анатолий Федорук провел онлайн-встречу с министром иностранных дел Тайваня Джозефом Ву. На ней тайваньский министр анонсировал финансовую помощь для разрушенного украинского города в размере 500 тысяч долларов.

Об этом вчера, 20 июня, сообщили в пресс-службах платформы "Ukraine+Taiwan Forum" и городского совета Бучи. Джозеф Ву отметил:

"Нам известно о страданиях, убийствах, разрушениях от войны, которые оставили в Буче агрессоры. Тайвань и дальше будет поддерживать украинцев и помогать в восстановлении. Зверства в Буче – это военные преступления, которые важно осудить, а виновных – наказать".

Также было заявлено, что финансовую и материальную помощь Тайвань направит еще и на восстановление Харькова, Чернигова, Одессы, Сум, Запорожья.