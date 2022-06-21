Тайра написала первый пост после освобождения из плена – парамедик рассказала о том, что пережила

Парамедик и волонтер Юлия Паевская (позывной Тайра) опубликовала пост в Facebook после освобождения из российского плена.

"Пока я не буду постить селфи, извините. Мой вес сейчас около 50 кг. Я слишком истощена и выгляжу ужасно. Но обо мне заботятся лучшие врачи, скоро я вернусь в строй. Снова и снова хочу поблагодарить за обмен, который был, бесспорно, чудом Господним, и всем причастным к этому чуду".

"Больше всего мне больно за судьбу парней и девушек, сидящих в застенках врага – когда ты там кажется, что надежды нет, и Украина уже не существует как государство. Необходимо добиться, чтобы все пленники были защищены международной конвенцией по правам человека, потому что когда мы там – мы совершенно бесправны как рабы. Никаких передач нам не дают, никакой информации о семье у нас нет, врачебная помощь недоступна".

"Условия содержания напоминают концлагерь, и я бы не очень удивилась, очутившись однажды в газенвагене (прим. UA-Футбол – мобильная газовая камера нацистов). И я не шучу, к сожалению. И это только малый процент происходящего в каменных мешках за линией столкновения. Эта тема болезненна и остра. Все пленные должны быть освобождены. Необходимо разработать систему контроля и алгоритм обмена".