"Закрыли" 34 тысячу оккупантов. Генштаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян
Понедельник был урожайным на танки и ББМ
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 21 июня.
За понедельник, 20 июня, Украинской Армией было ликвидировано 300 оккупантов, таким образом, общие потери личного состава армии рф сейчас составляют около 34100 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1496 (+19) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3606 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 752 (+3) ед,
- РСЗО - 239 (+1) ед,
- средства ПВО - 98 (+0) ед,
- самолетов – 216 (+0) ед,
- вертолетов – 181 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 611 (+10),
- крылатые ракеты – 137 (+7),
- корабли /катера - 14 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2537 (+10) ед,
- специальная техника – 59 (+4).
Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
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