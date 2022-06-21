  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Закрыли" 34 тысячу оккупантов. Генштаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян
В тренде

"Закрыли" 34 тысячу оккупантов. Генштаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян

Общие новости
(2 голосов)

Понедельник был урожайным на танки и ББМ

"Закрыли" 34 тысячу оккупантов. Генштаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 21 июня.

За понедельник, 20 июня, Украинской Армией было ликвидировано 300 оккупантов, таким образом, общие потери личного состава армии рф сейчас составляют около 34100 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1496 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3606 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 752 (+3) ед,
  • РСЗО - 239 (+1) ед,
  • средства ПВО - 98 (+0) ед,
  • самолетов – 216 (+0) ед,
  • вертолетов – 181 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 611 (+10),
  • крылатые ракеты – 137 (+7),
  • корабли /катера - 14 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2537 (+10) ед,
  • специальная техника – 59 (+4).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде