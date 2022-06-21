TVN24: Украина получила статус партнера-участника инициативы Триморье

Страны-участники Инициативы трех морей, известной как Триморье, создали новый формат партнерства и предоставили Украине статус партнера-участника. Об этом объявил президент Польши Анджей Дуда на саммите стран Триморья в Риге, как сообщает TVN 24. Новая форма партнерства адресована потенциальным странам-членам ЕС.

"Мы решили создать особый новый тип партнерства с Инициативой трех морей – кроме стратегического партнерства – партнерство через участие. Это новый тип партнерства, который предназначен не только для Украины. Мы сегодня дали его Украине, но мы исходим из того, что такое же партнерство могут разделить и те страны, которые находятся в Центральной Европе и не являются членами Европейского союза, но стремятся к нему присоединиться".

Дуда подчеркнул, что все страны Триморья выступают за предоставление Украине официального статуса кандидата в ЕС. Украина неоднократно изъявляла желание присоединиться к Триморью. Платформа насчитывает двенадцать государств Европейского Союза, пролегающих вдоль оси на север-юг от Балтийского моря до Адриатического и Черного морей.