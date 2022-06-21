Арестович призвал харьковчан и киевлян не игнорировать сигналы тревоги в ближайшие дни
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Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович провел традиционный эфир с журналистом Марком Фейгиным:
"Что касается длительного конфликта, то я не думаю, что он получится. Максимум до следующего лета. Дураки заканчиваются даже на россии, рано или поздно".
"Противник пытался двигаться условно говоря на Старый Салтов, на Русскую Лозовую… И бьет по Харькову разными средствами. Гибнут люди, есть раненые. Поэтому еще раз настоятельно призываю харьковчан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, уходить в укрытия, беречь детей, а по-хорошему, так и вывезти детей оттуда, стариков. Боюсь, что история с обстрелами Харькова – надолго".
Также он отметил, что после удара украинских военных по захваченным оккупантами буровым вышкам в Черном море россия в качестве ответа может нанести удар "по центрам принятия решений в Киеве". В связи с этим он призывает жителей столицы, в частности, Печерского и других центральных районов, не игнорировать сигналы тревоги в ближайшие дни.
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