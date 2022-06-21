Арестович призвал харьковчан и киевлян не игнорировать сигналы тревоги в ближайшие дни

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович провел традиционный эфир с журналистом Марком Фейгиным:

"Что касается длительного конфликта, то я не думаю, что он получится. Максимум до следующего лета. Дураки заканчиваются даже на россии, рано или поздно".

"Противник пытался двигаться условно говоря на Старый Салтов, на Русскую Лозовую… И бьет по Харькову разными средствами. Гибнут люди, есть раненые. Поэтому еще раз настоятельно призываю харьковчан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, уходить в укрытия, беречь детей, а по-хорошему, так и вывезти детей оттуда, стариков. Боюсь, что история с обстрелами Харькова – надолго".