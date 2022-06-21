Часть команды – часть корабля. Выживших на крейсере москва срочников вновь посылают на войну

Родители выживших на затонувшем крейсере "москва" срочников (49 человек) потребовали не отправлять их сыновей в зону боевых действий. По их данным, матросов собираются вновь привлечь к участию в войне.

В своем письме в военную прокуратуру Севастополя, в Комитет солдатских матерей и к уполномоченному по правам человека подписанты сообщили, что срочников, вопреки обещаниям, до сих пор не перевели на сушу.

Сейчас, по данным родителей, они содержатся на сторожевом корабле "Ладный", который был введен в эксплуатацию в 1981 году. Родные матросов утверждают, что корабль нуждается в ремонте и не очень пригоден для походов.

"Наши дети, военнослужащие срочной службы, уже были неправомерно задействованы в "СВО" на крейсере "москва", они получили боевые психические травмы в результате произошедшей катастрофы. Мы считаем недопустимым новое привлечение к участию в боевых действиях переживших психологически травмирующую ситуацию", – отметили родители оккупантов.