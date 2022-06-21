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Минск не платит россии за газ. Причина – искусственный рост курса рубля

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Попали в ловушку, которую сами поставили

Минск не платит россии за газ. Причина – искусственный рост курса рубля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

По информации издания "Наша Ніва", Беларусь задерживает платежи россии за газ. Причина – искусственный рост курса российского рубля сделал цену выше, чем планировалось. Для Беларуси цена выходит слишком высокой. По контракту с "Газпромом" Беларусь должна была платить за газ из расчета 128 тысяч долларов за тысячу кубометров.

Это очень выгодная цена, примерно в два-четыре раза ниже, чем в январе-феврале платили по долгосрочным контрактам газовые компании других стран. Дело в том, что для Беларуси эта цена фиксированная, тогда как часть компаний покупает по цене, привязанной к котировкам нефти. Но даже среди тех, кому "Газпром" продает голубое топливо по фиксированным ценам, ни у кого нет такой выгодной цены, как в Беларуси.

Однако Минск попал в ловушку, которую сам поставил. В политических целях белорусская администрация долгое время добивалась перехода на платежи за энергоносители в российских рублях. После начала войны решение о переходе на оплату в рублях было принято. Но не только для Беларуси, москва потребовала того же от газовых компаний Евросоюза. При этом россия искусственно подняла курс российского рубля как к доллару, так и к евро и белорусскому рублю.

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Минск не платит, выжидает, пока рубль ослабеет, или пока не удастся изменить формулу цены в сделке.

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В статье: Александр Лукашенко война с Россией
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Источник:
m.nashaniva.com

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