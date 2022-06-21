Словакия не смогла договориться с Германией о поставках танков Украине

Словакия не смогла передать Украине советские танки Т-72 в обмен на более современные немецкие Leopard, так как Берлин предложил их в недостаточном количестве. Об этом сообщает Business Insider.

О соглашении между Словакией и Германией стало известно в апреле. Украина должна была получить 30 танков Т-72 советского производства в обмен на немецкие Leopard 2А4.

Однако Бундестаг предложил Братиславе всего 15 танков, а этого недостаточно для покрытия словацких оборонных нужд. Именно поэтому соглашение до сих пор не было подписано.