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Словакия не смогла договориться с Германией о поставках танков Украине

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Словакия не смогла договориться с Германией о поставках танков Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Словакия не смогла передать Украине советские танки Т-72 в обмен на более современные немецкие Leopard, так как Берлин предложил их в недостаточном количестве. Об этом сообщает Business Insider.

О соглашении между Словакией и Германией стало известно в апреле. Украина должна была получить 30 танков Т-72 советского производства в обмен на немецкие Leopard 2А4.

Однако Бундестаг предложил Братиславе всего 15 танков, а этого недостаточно для покрытия словацких оборонных нужд. Именно поэтому соглашение до сих пор не было подписано.

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В статье: война с Россией Leopard
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Источник:
businessinsider.de

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