И могут воспользоваться: россияне достроили понтонную переправу в Харьковской области

российские военные достроили понтонную переправу через реку Оскол у временно оккупированного поселка Купянск-Узловой Харьковской области и могут ее использовать. Об этом свидетельствует спутниковый снимок от 19 июня.

Спутник Planet Labs зафиксировал достроенную переправу рядом с разрушенным железнодорожным мостом. Военные эксперты, которым журналисты показали снимки, пришли к выводу, что активные строительные и монтажные работы завершены, а сама строительная платформа с катерами отведена на безопасное расстояние. Эта переправа, по их словам, является альтернативой железнодорожному мосту, который пока не функционирует.

Теперь орки имеют возможность перебрасывать как живую силу, так и технику через Оскол.