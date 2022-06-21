И могут воспользоваться: россияне достроили понтонную переправу в Харьковской области
Нужно им помешать
Planet Labs
российские военные достроили понтонную переправу через реку Оскол у временно оккупированного поселка Купянск-Узловой Харьковской области и могут ее использовать. Об этом свидетельствует спутниковый снимок от 19 июня.
Спутник Planet Labs зафиксировал достроенную переправу рядом с разрушенным железнодорожным мостом. Военные эксперты, которым журналисты показали снимки, пришли к выводу, что активные строительные и монтажные работы завершены, а сама строительная платформа с катерами отведена на безопасное расстояние. Эта переправа, по их словам, является альтернативой железнодорожному мосту, который пока не функционирует.
Теперь орки имеют возможность перебрасывать как живую силу, так и технику через Оскол.
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