Состоялась очередная передача тел погибших военных, Украина вернула 35 павших героев

В Запорожской области прошла очередная операция по передаче тел погибших военнослужащих. Украина вернула тела 35 своих защитников, об этом сообщает Министерство реинтеграции.

Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины.

Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Предыдущий обмен состоялся 14 июня: тогда вернули тела 64 защитников "Азовстали" в Мариуполе. В общей сложности Украина вернула более 200 тел защитников Мариуполя, в том числе бойцов полка "Азов".