Оперативное командование Юг сообщило об ударе по острову Змеиный

В понедельник, 20 июня, в центре внимания украинского сообщества были сообщения о ситуации в Черном море. Сначала очевидцы сообщали о взрывах в районе острова Змеиный, затем россияне сами сообщили, что ВСУ нанесли удар по газодобывающим платформам.

А уже во вторник, 21 июня, оперативное командование Юг ВСУ официально сообщило, что "по острову Змеиный был нанесен сосредоточенный удар с применением разных сил и способов поражения".

Указывается, что в результате удара "то, что рашисты гордо называли островным гарнизоном, подсчитывает значительные потери".

ОК "Юг" подчеркивает, что военная операция продолжается и нуждается в информационной тишине до ее завершения.

Заметим, что это не первый раз ВСУ наносят удар по острову Змеиный, который россияне захватили сразу после полномасштабного вторжения 24 февраля. К слову, на прошлой неделе был потоплен российский буксир "василий бех", который вез на остров систему ПВО.