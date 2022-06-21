  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Оперативное командование Юг сообщило об ударе по острову Змеиный
В тренде

Оперативное командование Юг сообщило об ударе по острову Змеиный

Общие новости
Обновлено
(6 голосов)

Российский гарнизон подсчитывает потери

Оперативное командование Юг сообщило об ударе по острову Змеиный

Фото: twimg.com / Автор неизвестен

Новина українською

В понедельник, 20 июня, в центре внимания украинского сообщества были сообщения о ситуации в Черном море. Сначала очевидцы сообщали о взрывах в районе острова Змеиный, затем россияне сами сообщили, что ВСУ нанесли удар по газодобывающим платформам.

А уже во вторник, 21 июня, оперативное командование Юг ВСУ официально сообщило, что "по острову Змеиный был нанесен сосредоточенный удар с применением разных сил и способов поражения".

Указывается, что в результате удара "то, что рашисты гордо называли островным гарнизоном, подсчитывает значительные потери".

ОК "Юг" подчеркивает, что военная операция продолжается и нуждается в информационной тишине до ее завершения.

Заметим, что это не первый раз ВСУ наносят удар по острову Змеиный, который россияне захватили сразу после полномасштабного вторжения 24 февраля. К слову, на прошлой неделе был потоплен российский буксир "василий бех", который вез на остров систему ПВО.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Остров Змеиный
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
terber (ternopil)
21.06.2022 в 16:31
Ответить
+3
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде