Оперативное командование Юг сообщило об ударе по острову Змеиный
Российский гарнизон подсчитывает потери
Фото: twimg.com / Автор неизвестен
В понедельник, 20 июня, в центре внимания украинского сообщества были сообщения о ситуации в Черном море. Сначала очевидцы сообщали о взрывах в районе острова Змеиный, затем россияне сами сообщили, что ВСУ нанесли удар по газодобывающим платформам.
А уже во вторник, 21 июня, оперативное командование Юг ВСУ официально сообщило, что "по острову Змеиный был нанесен сосредоточенный удар с применением разных сил и способов поражения".
Указывается, что в результате удара "то, что рашисты гордо называли островным гарнизоном, подсчитывает значительные потери".
ОК "Юг" подчеркивает, что военная операция продолжается и нуждается в информационной тишине до ее завершения.
Заметим, что это не первый раз ВСУ наносят удар по острову Змеиный, который россияне захватили сразу после полномасштабного вторжения 24 февраля. К слову, на прошлой неделе был потоплен российский буксир "василий бех", который вез на остров систему ПВО.
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