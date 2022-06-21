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Резников объявил, что немецкие САУ наконец-то доехали до Украины

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Уже бьют по врагу

Резников объявил, что немецкие САУ наконец-то доехали до Украины

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze2000 наконец-то поступили на вооружение ВСУ. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что на них уже работают подготовленные украинские экипажи.

"В украинской артиллерийской семье появились немецкие Panzerhaubitze2000 с подготовленными украинскими экипажами. Важно. Это уже 6-й вид артиллерии 155-мм калибра, усиливающий нашу оборону. Наши воины уже бьют врага с помощью M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar. Отныне к этому клубу лучших присоединился и Ph2000.

Как всегда, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Генерал Валерий Залужный на все 100% эффективно применит их на поле боя. Конечно, отдельное огромное спасибо нашим артиллеристам, которые уже стали всемирной легендой", сообщил Резников на своей странице в Фейсбук.

Он также поблагодарил немецких партнеров за поддержку, в частности, министра обороны Германии Кристине Ламбрехт, но отметил, что Украина продолжает рассчитывать на увеличение помощи.

Добавим, что дальность стрельбы САУ Ph2000 составляет 30-36 км, способна вести огонь с темпом 8 выстрелов в минуту.

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В статье: война с Россией Алексей Резников
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