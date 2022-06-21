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На "вышках Бойко" стояли российские военные радиолокационные средства - эксперт

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На "вышках Бойко" стояли российские военные радиолокационные средства - эксперт

фото из свободных источников

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На расположенных в оккупированной части Черного моря вышках "Черноморнефтегаза" оккупанты разместили средства радиоэлектронной борьбы и радиолокационного контроля подводной, надводной и воздушной обстановки.

Об этом в эфире "Настоящего времени" рассказал главный редактор Black Sea News, руководитель мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко.

По его словам, на шельфе Черного моря находятся около 15 буровых платформ и блок-кондукторов, добывающих газ и переводящих его в оккупированный Крым. На каждой из этих установок находится около десятка российских военных.

"На них установлено достаточно большое количество средств радиоэлектронной борьбы и радиолокационного контроля подводной, надводной и воздушной обстановки. То есть, это военные объекты, контролирующие украинский сектор Черного моря", - рассказал Клименко.

Эксперт подчеркнул, что российские военные находятся на каждой из буровых установок.

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"Это такая сеть, которая накрывала весь украинский сектор Черного моря и видела нас насквозь в любую погоду, в любое время года и так далее", - добавил он.

Теперь, по словам Клименко, суда "Черноморнефтегаза" снимают персонал со всех буровых платформ, расположенных неподалеку от Крыма.

"Это значит, что вся эта система добычи ворованного украинского газа перестала сегодня функционировать", – добавил эксперт.

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В статье: война с Россией
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