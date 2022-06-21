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Латвийское общество начало уставать от беженцев из Украины, - министр внутренних дел

Общие новости
(1 голосов)

Наступила усталость, что, по словам министра, по-человечески вполне понятно

Латвийское общество начало уставать от беженцев из Украины, - министр внутренних дел

фото из свободных источников

Новина українською

Жители Латвии и предприниматели устали от приема беженцев с Украины. Об этом в эфире программы Латвийского телевидения "Утренняя панорама" сказал министр внутренних дел Кристапс Эклонс.

По словам главы МВД, сразу после открытого вторжения России в Украину у многих были надежды на то, что война скоро закончится и все разрешится. Однако этого не произошло, поэтому энтузиазм угас, наступила усталость, что, по словам министра, по-человечески вполне понятно.

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Глава МВД не стал скрывать, что есть сигналы от нескольких муниципалитетов о сложностях с дальнейшим размещением беженцев из Украины. "Даже при сохранении существующего финансирования есть предприниматели, которые говорят: "Нет, мы остановимся", и поэтому нам нужно искать другие решения", — сказал он, призвав людей рассмотреть вопрос о частном размещении украинских беженцев на добровольной основе.

"Вопрос очень широкий, и именно так он и решается — в сотрудничестве с местным самоуправлением, Минблагом, Минэкономики и Министерством охраны окружающей среды и регионального развития мы ищем все возможные решения, чтобы мы были готовы изменить правила игры", — сказал министр.

По имеющейся в Министерстве внутренних дел информации, на сегодняшний день в Латвию прибыло от 32 до 33 тысяч украинских беженцев, из которых около 12 тысяч размещены в государственном или муниципальном жилье, а остальные нашли жилье сами.

Стакис подчеркнул, что прием беженцев в Риге держится на "двух китах" — очень большую часть принимают сами жители, а часть жильем обеспечивает самоуправление. Несколько недель назад, например, беженцы, размещенные в Риге, уже была переведена из отелей в более скромные общежития.

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В статье: война с Россией
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Источник:
mixnews.lv

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Комментарии (2)
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armik (Киев)
21.06.2022 в 19:43
Туристы из Тернополя и Закарпатья откровенно офигели, во вред тем, кто нуждается в поддержке. Паспорта смотреть пробовали?
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Spokoyno (Київ)
21.06.2022 в 18:56
Так тут потрібно, щоб наші зрозуміли... що на своє життя потрібно заробляти перш за все самому! І тільки дійсно НЕпрацездатні можуть розраховувати на якусь довгострокову допомогу! Тим більше ми цей досвід вже вісім років маємо. Пригадайте, як всі намагались допомогти біженцям з Донбасу у 2014... 2015 і як це поступово згаснуло в наступні. Так це в одній країні, утім все одно кожен прагне поліпшити своє життя! І якщо родина у багатьох входить в поняття "своє", то інші навряд чи. А тамошнім правителям та населенню треба пам'ятати, що наразі ЗСУ захищає і ЇХ від оскаженілого карлика.
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