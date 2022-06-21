"Это серьезно скажется на жителях вашей страны" - россия продолжает угрожать Литве

Секретарь Совета безопасности рф Николай Патрушев угрожает Литве из-за запрета на транзит российских товаров.

Об этом сообщает кремлевское пропагандистское агентство РИА Новости.

"Мы скоро ответим на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, это серьезно отразится на жителях Литвы", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва прекращает транзит ряда товаров из рф в Калининградскую область .

Позже МИД рф потребовал, чтобы Литва возобновила транзит санкционных товаров в Калининград. А российская армия начала учебу на границе с Литвой.