"Это серьезно скажется на жителях вашей страны" - россия продолжает угрожать Литве
Литва прекратила транзит ряда товаров из рф в Калининградскую область
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Секретарь Совета безопасности рф Николай Патрушев угрожает Литве из-за запрета на транзит российских товаров.
Об этом сообщает кремлевское пропагандистское агентство РИА Новости.
"Мы скоро ответим на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, это серьезно отразится на жителях Литвы", - сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что
Позже МИД рф потребовал, чтобы Литва возобновила транзит санкционных товаров в Калининград. А российская армия начала учебу на границе с Литвой.
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