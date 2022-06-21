  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Это серьезно скажется на жителях вашей страны" - россия продолжает угрожать Литве
В тренде

"Это серьезно скажется на жителях вашей страны" - россия продолжает угрожать Литве

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Литва прекратила транзит ряда товаров из рф в Калининградскую область

"Это серьезно скажется на жителях вашей страны" - россия продолжает угрожать Литве

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Секретарь Совета безопасности рф Николай Патрушев угрожает Литве из-за запрета на транзит российских товаров.

Об этом сообщает кремлевское пропагандистское агентство РИА Новости.

"Мы скоро ответим на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, это серьезно отразится на жителях Литвы", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва прекращает транзит ряда товаров из рф в Калининградскую область.

Позже МИД рф потребовал, чтобы Литва возобновила транзит санкционных товаров в Калининград. А российская армия начала учебу на границе с Литвой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде