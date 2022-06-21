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54 БТР, 30 зенитных СУ, ПВО IRIS-T, 3 РСЗО MARS - Германия опубликовала список вооружений, которые поставит Украине

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Кажется, дело все-таки сдвинулось с мертвой точки

54 БТР, 30 зенитных СУ, ПВО IRIS-T, 3 РСЗО MARS - Германия опубликовала список вооружений, которые поставит Украине

фото из свободных источников

Новина українською

Правительство Германии во вторник опубликовало перечень готовящегося к передаче Украине оружия – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.

В целом Украина получит:

  • 10 тысяч артиллерийских боеприпасов;
  • 53 тысячи зенитных боеприпасов;
  • 5 тысяч шлемов;
  • 7 155-мм самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000;
  • 8 мобильных наземных радиолокационных систем (РЛС) и тепловизионные приборы.
  • 40 разведывательных дронов;
  • 10 бронеавтомобилей;
  • 8 электронных устройств защиты от дронов;
  • 4 мобильные системы разминирования;
  • 10 противодроновых пушек;
  • 80 пикапов Toyota,
  • 22 тяжеловоза,
  • систему противобатарейной борьбы COBRA;
  • 54 БТР М113 с вооружением;
  • 30 зенитных самоходных установок Gepard;
  • систему ПВО IRIS-T SLM;
  • 3 реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил обязательство Берлина поставлять Украине современное вооружение.

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В статье: война с Россией
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