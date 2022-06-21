54 БТР, 30 зенитных СУ, ПВО IRIS-T, 3 РСЗО MARS - Германия опубликовала список вооружений, которые поставит Украине

Правительство Германии во вторник опубликовало перечень готовящегося к передаче Украине оружия – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.

В целом Украина получит:

10 тысяч артиллерийских боеприпасов;

53 тысячи зенитных боеприпасов;

5 тысяч шлемов;

7 155-мм самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000;

8 мобильных наземных радиолокационных систем (РЛС) и тепловизионные приборы.

40 разведывательных дронов;

10 бронеавтомобилей;

8 электронных устройств защиты от дронов;

4 мобильные системы разминирования;

10 противодроновых пушек;

80 пикапов Toyota,

22 тяжеловоза,

систему противобатарейной борьбы COBRA;

54 БТР М113 с вооружением;

30 зенитных самоходных установок Gepard;

систему ПВО IRIS-T SLM;

3 реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом