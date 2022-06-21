54 БТР, 30 зенитных СУ, ПВО IRIS-T, 3 РСЗО MARS - Германия опубликовала список вооружений, которые поставит Украине
Кажется, дело все-таки сдвинулось с мертвой точки
фото из свободных источников
Правительство Германии во вторник опубликовало перечень готовящегося к передаче Украине оружия – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.
В целом Украина получит:
- 10 тысяч артиллерийских боеприпасов;
- 53 тысячи зенитных боеприпасов;
- 5 тысяч шлемов;
- 7 155-мм самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000;
- 8 мобильных наземных радиолокационных систем (РЛС) и тепловизионные приборы.
- 40 разведывательных дронов;
- 10 бронеавтомобилей;
- 8 электронных устройств защиты от дронов;
- 4 мобильные системы разминирования;
- 10 противодроновых пушек;
- 80 пикапов Toyota,
- 22 тяжеловоза,
- систему противобатарейной борьбы COBRA;
- 54 БТР М113 с вооружением;
- 30 зенитных самоходных установок Gepard;
- систему ПВО IRIS-T SLM;
- 3 реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил обязательство Берлина
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Источник:Сайт уряду Німеччини
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