Работают на пользу украинского общества - Минюст показал условия содержания военнопленных рф
Для содержания военнопленных образован 51 участок и 1 лагерь
В учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины для содержания военнопленных образован 51 участок, расположенный почти в каждом регионе Украины, и 1 лагерь, расположенный на западе государства.
"Лагерь для военнопленных охраняется. Для удерживаемых здесь лиц созданы надлежащие бытовые условия, организовано медицинское обеспечение. Важно, что военнопленные работают. Они не проводят свое бытие, просто глядя в потолок. Они занимаются деревообработкой и приносят пользу для украинского общества", – отметил в эфире единого телемарафона UA вместе Министр юстиции Украины Денис Малюска.
"Условия содержания как в лагере, так и на участках для содержания военнопленных, правила обращения с этими лицами соответствуют их статусу и базируются на требованиях норм международного гуманитарного права. Мы ведь, в том числе и в вопросе обращения с военнопленными, не можем вести себя как варвары. Потому что мы страна цивилизованная, мы часть европейского сообщества. Кроме того, я уверен, что когда мы показываем, как мы удерживаем российских пленных, – эти кадры непременно увидят в России, и мы рассчитываем, что они будут наших граждан содержать в аналогичных условиях, пока мы их не обменяем", – подчеркнул Денис Малюска.
Финансирование мер по содержанию военнопленных в лагерях и участках для содержания военнопленных в 2022 году осуществляется за счет средств резервного фонда Государственного бюджета Украины. Расходы на содержание одного военнопленного составляют около трех тысяч гривен в месяц.
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