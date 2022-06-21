Госпогранслужба: Виза не будет гарантировать россиянам въезд в Украину
В Госпогранслужбе рассказали, как будет работать визовый режим для россиян
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Государственная пограничная служба готова к проверке граждан России, которые намерены попасть в Украину после введения визового режима 1 июля, но виза не является стопроцентной гарантией для пересечения границы.
Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона, его слова передает Украинская правда.
"Из-за полномасштабной военной агрессии России против Украины показатели (пересечения границы россиянами) снизились до фактически критического уровня. Сейчас единицы граждан РФ пересекают границу Украины и то – при наличии веских оснований", - сказал спикер.
Также Демченко напомнил, что в связи с войной все пункты пропуска с Россией и Беларусью и на приднестровском сегменте границы с Молдовой закрыты с конца февраля.
Процедурой выдачи виз будет заниматься Министерство иностранных дел Украины.
В то же время представитель ГПСУ отметил, что наличие визы (как и вида на жительство –ред.) не гарантирует иностранным гражданам, а в этом случае - россиянам, пересечение границы с Украиной.
Согласно законодательству Украины о пограничном контроле, на это влияют 5 критериев, которым должны отвечать иностранцы: наличие действительного паспорта, отсутствие информации об ограничении въезда под правоохранительные органы Украины, виза, наличие достаточного финансового обеспечения на период запланированного пребывания и для возвращения и подтверждение цели поездки.
Поддельная виза грозит запретом на въезд в Украину на 3 года.
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