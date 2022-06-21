СМИ: Через 10 дней в Турции состоится четырёхсторонняя встреча по разблокировке украинских портов
Турецкая делегация на неделе отправится в Москву для для обсуждения деталей
фото из свободных источников
Турецкая делегация планирует посетить Москву "в течение недели" для обсуждения вопроса по разблокировке портов для вывоза украинского зерна.
Об этом сообщает турецкое издание Sabah, ссылаясь на источники в администрации президента Эрдогана.
Сообщается, что турецкая делегация приедет в РФ для обсуждения деталей четырехсторонней встречи по зерновому кризису, которую планируют провести в Стамбуле через 10 дней. Во встрече, до данным турецких СМИ примут участие представители Турции, России, Украины и ООН. Помимо делегаций России и Украины, в саммите могут принять участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Также турецкие СМИ пишут о том, что по коридору, который, возможно будет создан, при согласовании с Украиной, будут транспортироваться и российские продукты питания.
На повестке дня также открытие трех коридоров через 4 порта в Одессе и окрестностях и продажа производимых отсюда продуктов питания на 25% дешевле в Турцию.
Напомним, с начала вторжения в Украину, Россия блокирует порты и не позволяет вывоз зерна. Данная проблема может уже к сначала следующего года спровоцировать продовольственный кризис, в первую очередь, в странах Африки и Азии.
Также, если Украине не удастся разблокировать экспорт зерна в ближайшее время, то мощностей для хранения нового урожая может не хватить. Часть продукции может быть утрачена.
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