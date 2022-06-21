Сводка Генштаба: Враг овладел двумя селами на Северодонецком направлении. Бои в городе продолжаются
Сводка по фронтам по состоянию на вечер 21 июня
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 21 июня.
Идут сто восемнадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности подразделений вооруженных сил республики Беларусь не зафиксирована. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории этой страны.
На Сиверском направлении противник продолжает инженерное оборудование пограничных районов и минирование местности.
На Харьковском направлении противник вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Русская Лозовая, Черкасская Лозовая и Питомник. Артиллерийские обстрелы фиксировались вблизи Харькова, Победы, Верхнего Салтова, Старого Салтова, Чепиля, Рубежного и Старой Гнилицы. Кроме того, РСЗО применено по районам населенных пунктов Коробочкино, Мосьпаново и Кутузовка.
На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых позиций, ведет оборону.
Артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Богородичное, Большое Камышеваха, Грушуваха, Долина, Петровское, Завгородное, Протопоповка, Пришиб, Карнауховка, Вернополье, Красное, Довгенькое и Краснополье. Оккупанты нанесли авиационный удар вблизи Дибровного.
На Донецком направлении противник перегруппировался с целью усиления дальнейших действий на Бахмутском направлении. Кроме того, выявлено формирование сводных подразделений.
Так, в связи с существенными потерями отмечено переформирование двух батальонных тактических групп из состава потерявших боеспособность подразделений 5-й общевойсковой армии в одну сводную БТГр. Также, по имеющимся данным, противник вывел на восстановление боеспособности подразделения 1-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса.
На Краматорском направлении враг активных действий не вел, обстреливал позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Донецк, Стародубовка, Николаевка и Пришиб.
На Северодонецком направлении продолжаются боевые действия в городе Северодонецк.
Враг оказывал огненное влияние из танков и артиллерии недалеко от Северодонецка, Лисичанска, Воронового, Мирной Долины и Горного.
Вражескую попытку разведки боем в направлениях Метелкино – Вороново и Метелкино – Сиротино украинские воины грамотно отразили. Противник отошел.
Оккупанты закрепляются в населенном пункте Устиновка, ведут наступление в направлении Белой Горы, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются.
В направлении Тошковка – Подлесное враг овладел населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, закрепляется на занятых рубежах. Также имеет частичный успех в районе населенного пункта Горное.
Штурм по направлению к Высокому украинские воины успешно отбили.
На Бахмутском направлении враг обстрелял районы Берестового и Камышевахи. Вел наступление в направлении Александрополья – Камышеваха. Удачи не имел, отошел.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел. Обстрелял территории вблизи Красногоровки, Острого, Новоандреевки, Гуляйпольского и Новоселки.
На Южнобужском направлении враг с целью истощения личного состава и разрушения фортификационных сооружений оказывал огневое влияние по позициям наших войск и вел воздушную разведку БПЛА.
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