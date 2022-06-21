В росгвардии проводят кадровые изменения из-за значительных потерь в войне против Украины

В Федеральной службе войск Росгвардии произошли кадровые изменения из-за значительных потерь личного состава и военной техники на войне против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Так, отстранили генерал-лейтенанта Сергея Власенко от должности начальника штаба - первого заместителя командующего Северокавказского округа войск Росгвардии.

На руководящую должность в Северокавказском округе назначили генерал-лейтенанта Анатолия Маликова. До этого он был в должности начальника Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительных работ в Росгвардии.

Отмечается, что эти кадровые изменения произошли из-за низкого уровня организации выполнения задач во время вооруженной агрессии против нашей страны, что привело к значительным потерям личного состава и военной техники.