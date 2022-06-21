Внезапно осознал, что это неправильная война - СБУ опубликовала видео допроса пленного летчика-вагнеровца

СБУ пленила российского пилота , который оказался наемником из ЧВК "Вагнер" и успев повоевать в Украине только три дня, был сбит ВСУ из ПЗРК "Игла". Он рассказал, как сбрасывал бомбы, и сколько за это платит Кремль.

Как рассказывают в пресс-службе СБУ, первый боевой вылет оккупант совершил 14 июня, а уже 17-го оказался в плену. Оккупант на допросе оправдывается, мол, когда он шел воевать, речь шла только о "нанесении ударов по опорным пунктам, скоплениям силы и живой силы противника".

А когда увидел на видео результаты ударов РФ по мирным населенным пунктам, самоуверенность оккупанта куда-то исчезла и он "внезапно" осознал, что это "не правильная, не нужная война".

В общей сложности пилот совершал по 1-2 боевых вылета в день. Признается, что кроме него на российских истребителях стоимостью свыше 10 млн долларов США летают также и другие наемники, а не кадровые летчики ВС РФ.

Наемники получают за работу ставку от 200 тысяч рублей в месяц и дополнительные бонусы за количество и "результативность" вылетов.