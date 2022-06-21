Коллаборант Стремоусов мечтает об аннексии Херсонщины до конца года

Коллаборант Кирилл Стремоусов надеется на незаконное включение Херсонской области Украины в состав Российской Федерации до конца года.

Об этом сообщает российское прокремлевское агентство ТАСС.

По его словам, "Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов РФ уже до конца текущего года".

Перед этим якобы "будет проведен референдум".

Оккупанты называют Кирилла Стремоусова "заместителем главы военно-гражданской администрации" Херсонской области.

Интересно, что ранее оккупанты уже не раз называли условные даты так называемого "референдума" – конец весны, лето, начало осени.