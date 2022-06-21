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Коллаборант Стремоусов мечтает об аннексии Херсонщины до конца года

Общие новости
(1 голосов)

Сколько уже было таких заявлений

Коллаборант Стремоусов мечтает об аннексии Херсонщины до конца года

фото из свободных источников

Новина українською

Коллаборант Кирилл Стремоусов надеется на незаконное включение Херсонской области Украины в состав Российской Федерации до конца года.

Об этом сообщает российское прокремлевское агентство ТАСС.

По его словам, "Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов РФ уже до конца текущего года".

Перед этим якобы "будет проведен референдум".

Оккупанты называют Кирилла Стремоусова "заместителем главы военно-гражданской администрации" Херсонской области.

Интересно, что ранее оккупанты уже не раз называли условные даты так называемого "референдума" – конец весны, лето, начало осени.

По последним данным, оккупанты планировали провести "референдум" на Херсонщине 11 сентября, в единый день голосования в России (в этот же день пройдут губернаторские выборы).

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Харьковчанин (Харків)
21.06.2022 в 22:49
хто це ? і чого нас має турбувати еротичні мрії якогось колобаранта? навіщо це постити?
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