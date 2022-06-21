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Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции

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Еще один шаг на пути к ЕС

Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции

instagram.com/zelenskiy_official

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Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции в Украине.

"Подписан. Закон о ратификации Стамбульской конвенции.

Ее главный смысл простой, но чрезвычайно важный. Это обязательство защищать женщин от насилия и разных форм дискриминации.

Мы разделяем европейские ценности. Для нас жизнь и здоровье человека – самая высокая ценность", - написал Зеленский.

Напомним, что 20 июня Верховная Рада поддержала ратификацию Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями, более известной как Стамбульская конвенция.

Ратификация Стамбульской конвенции считается хорошим сигналом в преддверии саммита ЕС по поводу готовности Украины внедрять необходимые для евроинтеграции реформы.

Это решение, которое откладывалось многие годы - в частности, из-за позиции Всеукраинского совета церквей - было особенно важным для Нидерландов и Швеции, двух стран-скептиков, которые в конечном счете согласились поддержать статус кандидата для Украины.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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