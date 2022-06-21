Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции
Еще один шаг на пути к ЕС
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Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции в Украине.
"Подписан. Закон о ратификации Стамбульской конвенции.
Ее главный смысл простой, но чрезвычайно важный. Это обязательство защищать женщин от насилия и разных форм дискриминации.
Мы разделяем европейские ценности. Для нас жизнь и здоровье человека – самая высокая ценность", - написал Зеленский.
Напомним, что
Ратификация Стамбульской конвенции считается хорошим сигналом в преддверии саммита ЕС по поводу готовности Украины внедрять необходимые для евроинтеграции реформы.
Это решение, которое откладывалось многие годы - в частности, из-за позиции Всеукраинского совета церквей - было особенно важным для Нидерландов и Швеции, двух стран-скептиков, которые в конечном счете согласились поддержать статус кандидата для Украины.
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