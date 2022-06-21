Группу для расследования военных преступлений в Украине возглавил охотник за нацистами из США

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд совершил необъявленную поездку в Киев , где встретился с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой.

Гарланд объявил о создании группы по расследованию российских военных преступлений, которую возглавит легендарный охотник за нацистами Эли Розенбаум. Об этом сообщает CNN.

"Соединенные Штаты посылают безошибочный сигнал — спрятаться негде. Мы и наши партнеры будем использовать все доступные средства, чтобы убедиться, что виновные в этих злодеяниях привлечены к ответственности", — сказал Гарланд.

Он объявил о создании группы по расследованию военных преступлений, которую возглавит самый известный в Минюсте США охотник за нацистами Эли Розенбаум. Группа будет состоять из экспертов по расследованиям, связанным с нарушениями прав человека и военными преступлениями.