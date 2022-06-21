Минсельхоз Дагестана запустил патриотичное видео со стадом баранов, разрисованных буквой Z

Странную акцию устроило министерство сельского хозяйства Дагестана (Россия).

Минсельхоз сообщил о подходящем к концу перегоне скота на летние пастбища и прикрепил к посту интересное видео, на котором постриженные овечки бегут под песню Олега Газманова "Вперед, Россия".

На них изображен символ российской "спецоперации" в Украине Z.

Естественно, видео пролежало недолго - ведомство уже удалило ролик, но все и так все поняли.

P.S. Аккуратнее со звуком, звуковой ряд может напугать соседей.