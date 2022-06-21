Минсельхоз Дагестана запустил патриотичное видео со стадом баранов, разрисованных буквой Z
И это не фейк
Странную акцию устроило министерство сельского хозяйства Дагестана (Россия).
Минсельхоз сообщил о подходящем к концу перегоне скота на летние пастбища и прикрепил к посту интересное видео, на котором постриженные овечки бегут под песню Олега Газманова "Вперед, Россия".
На них изображен символ российской "спецоперации" в Украине Z.
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Естественно, видео пролежало недолго - ведомство уже удалило ролик, но все и так все поняли.
P.S. Аккуратнее со звуком, звуковой ряд может напугать соседей.
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Комментарии (2)
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Zapp Brannigan (Київ)
21.06.2022 в 22:29
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Algrab (Костопiль)
21.06.2022 в 21:33
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