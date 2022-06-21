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Минсельхоз Дагестана запустил патриотичное видео со стадом баранов, разрисованных буквой Z

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

И это не фейк

Минсельхоз Дагестана запустил патриотичное видео со стадом баранов, разрисованных буквой Z

Новина українською

Странную акцию устроило министерство сельского хозяйства Дагестана (Россия).

Минсельхоз сообщил о подходящем к концу перегоне скота на летние пастбища и прикрепил к посту интересное видео, на котором постриженные овечки бегут под песню Олега Газманова "Вперед, Россия".

На них изображен символ российской "спецоперации" в Украине Z.

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Естественно, видео пролежало недолго - ведомство уже удалило ролик, но все и так все поняли.

P.S. Аккуратнее со звуком, звуковой ряд может напугать соседей.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Zapp Brannigan (Київ)
21.06.2022 в 22:29
Кадирову гонять?)))
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Algrab (Костопiль)
21.06.2022 в 21:33
В одному короткому відео вся сутність мордору...
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