В Ростовской области разбился российский штурмовик Су-25, пилот погиб
И то хорошо
фото из свободных источников
Над территорией Ростовской области разбился российский штурмовик Су-25, пилот погиб.
Об этом сообщает российский "РБК".
"Летчик погиб. Полет выполнялся без боекомплекта, самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВСУ взяли в плен летчика-вагнеровца – на допросе россиянин поведал о проблемах авиации армии рф
В российском Минобороны сообщили, что штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет.
Также в пресс-службе Южного военного округа РФ сообщили, что предварительная версия крушения "техническая неисправность".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Резников объявил, что немецкие САУ наконец-то доехали до Украины
- Оперативное командование Юг сообщило об ударе по острову Змеиный
- Спикер Минобороны – о количестве белорусских военных на границе с Украиной и вероятности их нападения
- Немецкая оппозиция усиливает давление на Шольца: требуют срочно доставить в Украину обещанное оружие
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти