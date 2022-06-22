В Ростовской области разбился российский штурмовик Су-25, пилот погиб

Над территорией Ростовской области разбился российский штурмовик Су-25, пилот погиб.

Об этом сообщает российский "РБК".

"Летчик погиб. Полет выполнялся без боекомплекта, самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет", - говорится в сообщении.

В российском Минобороны сообщили, что штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет.

Также в пресс-службе Южного военного округа РФ сообщили, что предварительная версия крушения "техническая неисправность".