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В Ростовской области разбился российский штурмовик Су-25, пилот погиб

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В Ростовской области разбился российский штурмовик Су-25, пилот погиб

фото из свободных источников

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Над территорией Ростовской области разбился российский штурмовик Су-25, пилот погиб.

Об этом сообщает российский "РБК".

"Летчик погиб. Полет выполнялся без боекомплекта, самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет", - говорится в сообщении.

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В российском Минобороны сообщили, что штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет.

Также в пресс-службе Южного военного округа РФ сообщили, что предварительная версия крушения "техническая неисправность".

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В статье: война с Россией
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